У Швейцарії хочуть оновити мережу ядерних бункерів

Бункери у Швейцарії (Фото: CreativeNature_nl, EnvatoE)

Швейцарія впродовж найближчих кількох років хоче оновити мережу ядерних бункерів у всій країні. Про це Reuters повідомив командувач цивільної оборони кантону У Луї-Анрі Делараж.

"Найближчими роками (Швейцарська) Конфедерація хоче скасувати деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття", – сказав він.

За словами Делаража, ядерні укриття дедалі частіше розглядаються як актив на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На модернізацію планують виділити 220 млн швейцарських франків ($250 млн).

Відповідно до закону від 1963 року, кожному з 9 млн жителю Швейцарії, біженцям та іноземцям гарантовано місце у бункері, який захищає від бомб та ядерної радіації.

Уряд у жовтні розпочав консультації, щоб забезпечити "стійкість Швейцарії у разі збройного конфлікту".

"Це не означає, що ми готуємося до конфлікту, це не те посилання, але у нас є мережа укриттів, і нам потрібно підтримувати їх у робочому стані та стежити за їх функціонуванням", – сказав Делараж.

Як повідомив керівник групи з обстеження бункерів Грегорі Фюрер, власникам несправних сховищ дадуть рік, щоб усунути неполадки. Інакше загрожує штраф 800 франків ($900) за місце кожного мешканця в укритті.

10 грудня глава МЗС Латвії заявила, що Росія не нападе на НАТО, надто багато ускладнень в Україні.

13 грудня генсек НАТО повідомив, що Путін хоче "стерти Україну з мапи" та готується до тривалого конфлікту з Європою.