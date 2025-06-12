В Швеции пройдет "секретная" встреча, на которой обсудят и будущее Украины – RMF24

Встреча пройдет в закрытом формате без присутствия медиа и заявлений после

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

В столице Швеции городе Стокгольме 12 июня начнется "секретная встреча" Бильдербергской группы, на которой, среди прочего, обсудят будущее Украины. Об этом передает RMF24.

Встреча начнется 12 июня и продлится до 15 июня. Она будет "секретной", так как пройдет в отеле Grand Hotel без трансляций дебатов и пресс-конференций.

Ожидается, что участие во встрече примут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, президент Финляндии Александр Стубб, министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также спикер Бундестага Юлия Клёкнер.

Сообщается, что темы обсуждений будут включать евроатлантические отношения, будущее Украины, экономику США, Европу, Ближний Восток, а также инновации в сфере обороны, искусственный интеллект и вопрос миграции.