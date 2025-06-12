У Швеції відбудеться "секретна" зустріч, на якій обговорять і майбутнє України – RMF24

Зустріч пройде у закритому форматі без присутності медіа та заяв після

Марк Рютте (Фото: ЕРА / OLIVER HOSLET)

У столиці Швеції – Стокгольмі – 12 червня розпочнеться "таємна зустріч" Більдерберзької групи, на якій, серед іншого, обговорять майбутнє України. Про це повідомляє RMF24.

Зустріч розпочнеться 12 червня та триватиме до 15 червня. Вона буде "секретною", оскільки пройде в готелі Grand Hotel без трансляцій дебатів та пресконференцій.

Очікується, що участь у зустрічі візьмуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, президент Фінляндії Александр Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бундестагу Юлія Клекнер.

Повідомляється, що теми обговорень передбачатимуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.