В Сирии боевики ИГИЛ убили двух солдат США и гражданского. Трамп обещает ответить

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

В Сирии 13 декабря погибли двое американских солдат и гражданский переводчик в результате засады, устроенной, как утверждается, боевиками Исламского государства (ИГИЛ). Об этом сообщили в Пентагоне.

Трагедия произошла в Пальмире, где американские военные оказывали поддержку контртеррористическим операциям против ИГИЛ и как раз проводили ключевую встречу с лидерами. Еще трое военных получили ранения.

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что тот, кто устроил засаду, был убит силами союзников.

"Пусть будет известно, что если вы будете целиться в американцев где угодно в мире, то проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться за вами, найдут вас и безжалостно убьют", – заявил он.

Президента США Дональда Трампа проинформировали об инциденте, он обещает "серьезно ответить". По его данным, состояние трех раненых "не вызывает опасений".

"Это было нападение ИГИЛ на США и Сирию в очень опасном районе, который не полностью контролируется этой группировкой. Президент Сирии Ахмед аш-Шара крайне возмущен и обеспокоен этим нападением. Последует очень серьезный ответный удар", – написал он в соцсети Truth Social.