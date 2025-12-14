У Сирії бойовики ІДІЛ убили двох солдатів США і цивільного. Трамп обіцяє відповісти

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

У Сирії 13 грудня загинули двоє американських солдатів і цивільний перекладач унаслідок засідки, влаштованої, як стверджується, бойовиками Ісламської держави (ІДІЛ). Про це повідомили у Пентагоні.

Трагедія сталася в Пальмірі, де американські військові надавали підтримку контртерористичним операціям проти ІДІЛ і саме проводили ключову зустріч з лідерами. Ще троє військових дістали поранення.

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що той, хто влаштував засідку, був убитий силами союзників.

"Нехай буде відомо, що якщо ви будете цілитися в американців де завгодно у світі, то проведете залишок свого короткого, тривожного життя, знаючи, що Сполучені Штати полюватимуть на вас, знайдуть вас і безжально вб'ють", – заявив він.

Президента США Дональда Трампа поінформували про інцидент, він обіцяє "серйозно відповісти". За його даними, стан трьох поранених "не викликає побоювань".

"Це був напад ІДІЛ на США і Сирію в дуже небезпечному районі, що не повністю контролюється цим угрупованням. Президент Сирії Ахмед аш-Шара вкрай обурений і стурбований цим нападом. Буде дуже серйозний удар у відповідь", – написав він у соцмережі Truth Social.