Reuters: Сирія зірвала дві змови ІДІЛ про замах на нового лідера країни

У правоохоронців Сирії є дані, що ісламська організація планувала операції проти уряду і меншин

Ахмед аш-Шараа (Фото: EPA/SERGEY BOBYLEV)

Сирія зірвала дві змови терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) про вбивство президента країни Ахмеда аш-Шараа. Про це Reuters повідомили високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу.

Змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

За словами одного зі співрозмовників, ІДІЛ продовжує становити "реальну загрозу безпеці Сирії та регіону". Також за останні 10 місяців вдалося запобігти низці нападів ІД на різні об'єкти, також з місцями відправлення релігійних обрядів.

"Сирія підтверджує свою прихильність до захисту свого народу і продовження боротьби з тероризмом у всіх його формах", – ідеться в заяві міністерства, яку передали в розпорядженні Reuters.

Зазначається, що інформація про змови з метою вбивства лідера Сирії спливла в той момент, коли країна була готова приєднатися до очолюваної США глобальної антиісламської державної коаліції, і напередодні "історичної зустрічі" Шараа з президентом США Дональдом Трампом.

8-9 листопада міністерство внутрішніх справ Сирії розпочало загальнонаціональну кампанію з припинення діяльності осередків ІДІЛ у країні. Було затримано понад 70 підозрюваних. Приводом стали розвіддані про те, що ІДІЛ планує операції проти уряду і сирійських меншин, повідомив представник сирійських служб безпеки.