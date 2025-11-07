США і Британія зняли санкції з президента Сирії та глави МВС країни
США і Велика Британія зняли санкції з президента Сирії Ахмеда аш-Шараа 7 листопада перед його зустріччю з американським президентом Дональдом Трампом. Про це йдеться в повідомленнях Мінфіну США та британського уряду.
Вашингтон і Лондон також зняли санкції з міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.
Раніше на обох було покладено санкції, спрямовані проти ІДІЛ (Ісламської держави) та однієї з найбільших ісламістських міжнародних терористичних організацій "Аль-Каїди". А США внесли їх до списку особливо небезпечних міжнародних терористів.
Як повідомляє Reuters, за словами представника Євросоюзу, Європа має намір наслідувати цей приклад.
"Ми, як і раніше, віддані підтримці мирного та інклюзивного переходу, здійснюваного під керівництвом і за безпосередньої участі сирійців, щоб допомогти побудувати краще майбутнє для всіх сирійців", – сказав представник Європейської комісії.
Візит президента Сирії до Білого дому заплановано на 10 листопада. Це буде перший подібний візит глави сирійської держави.
- Після повалення режиму Асада у грудні 2024 року Україна надавала Сирії гуманітарну допомогу, а наприкінці вересня 2025 року Київ офіційно відновив дипломатичні відносини з Дамаском.
- 6 листопада Радбез ООН зняв санкції з нового президента Сирії перед його візитом до Трампа. Росія віддала свій голос "за", а Китай утримався від голосування.
