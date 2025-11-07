США і Британія зняли санкції з президента Сирії та глави МВС країни

У Європі заявили, що також мають намір зняти санкції з нового сирійського правителя

Ахмед Аш-Шараа (Фото: EPA/ANDRE COELHO)

США і Велика Британія зняли санкції з президента Сирії Ахмеда аш-Шараа 7 листопада перед його зустріччю з американським президентом Дональдом Трампом. Про це йдеться в повідомленнях Мінфіну США та британського уряду.

Вашингтон і Лондон також зняли санкції з міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Раніше на обох було покладено санкції, спрямовані проти ІДІЛ (Ісламської держави) та однієї з найбільших ісламістських міжнародних терористичних організацій "Аль-Каїди". А США внесли їх до списку особливо небезпечних міжнародних терористів.

Як повідомляє Reuters, за словами представника Євросоюзу, Європа має намір наслідувати цей приклад.

"Ми, як і раніше, віддані підтримці мирного та інклюзивного переходу, здійснюваного під керівництвом і за безпосередньої участі сирійців, щоб допомогти побудувати краще майбутнє для всіх сирійців", – сказав представник Європейської комісії.

Візит президента Сирії до Білого дому заплановано на 10 листопада. Це буде перший подібний візит глави сирійської держави.