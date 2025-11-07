США и Британия сняли санкции с президента Сирии и главы МВД страны

В Европе заявили, что также намерены снять санкции с нового сирийского правителя

Ахмед Аш-Шараа (Фото: EPA/ANDRE COELHO)

США и Великобритания сняли санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа 7 ноября перед его встречей с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщениях Минфина США и британского правительства.

Вашингтон и Лондон также сняли санкции с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Ранее на обоих были возложены санкции, направленные против ИГИЛ (Исламского государства) и одной из крупнейших исламистских международных террористических организаций "Аль-Каиды". А США включили их в список особо опасных международных террористов.

Как сообщает Reuters, по словам представителя Евросоюза, Европа намерена последовать этому примеру.

"Мы по-прежнему привержены поддержке мирного и инклюзивного перехода, осуществляемого под руководством и при непосредственном участии сирийцев, чтобы помочь построить лучшее будущее для всех сирийцев", – сказал представитель Европейской комиссии.

Визит президента Сирии в Белый дом запланирован на 10 ноября. Это будет первый подобный визит главы сирийского государства.