США и Британия сняли санкции с президента Сирии и главы МВД страны
США и Великобритания сняли санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа 7 ноября перед его встречей с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщениях Минфина США и британского правительства.
Вашингтон и Лондон также сняли санкции с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.
Ранее на обоих были возложены санкции, направленные против ИГИЛ (Исламского государства) и одной из крупнейших исламистских международных террористических организаций "Аль-Каиды". А США включили их в список особо опасных международных террористов.
Как сообщает Reuters, по словам представителя Евросоюза, Европа намерена последовать этому примеру.
"Мы по-прежнему привержены поддержке мирного и инклюзивного перехода, осуществляемого под руководством и при непосредственном участии сирийцев, чтобы помочь построить лучшее будущее для всех сирийцев", – сказал представитель Европейской комиссии.
Визит президента Сирии в Белый дом запланирован на 10 ноября. Это будет первый подобный визит главы сирийского государства.
- После свержения режима Асада в декабре 2024 года Украина предоставляла Сирии гуманитарную помощь, а в конце сентября 2025 года Киев официально восстановил дипломатические отношения с Дамаском.
- 6 ноября Совбез ООН снял санкции с нового президента Сирии перед его визитом к Трампу. Россия отдала свой голос "за", а Китай воздержался от голосования.
