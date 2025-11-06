Совбез ООН снял санкции с нового президента Сирии перед его визитом к Трампу

США и Россия голосовали за снятие ограничений против аш-Шараа и главы сирийского МВД, Китай воздержался

Ахмед аш-Шараа (Фото: Kena Betancur / EPA)

Совет безопасности ООН отменил санкции против сирийского президента Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хасана Хаттаба. Об этом говорится на сайте органа.

Предложенную США резолюцию поддержали 14 постоянных и непостоянных членов Совбеза, 0 проголосовали против и только Китай воздержался.

"За" документ голосовали и Штаты, и Россия.

Аш-Шараа и Хаттаба исключили из списка санкций против террористических группировок Исламское государство и Аль-Каида.

Политики принадлежали к организации Хайат Тахрир аш-Шам – силы, возглавившей свержение пророссийского диктатора Башара Асада в декабре 2024 года.

Ранее это движение было филиалом Аль-Каиды. В 2016 ХТШ разорвала связи группировкой и с 2023-го заявила о своем отказе от исламского фундаментализма.

Уже 10 ноября ожидается визит аш-Шараа в Белый Дом.