Совбез ООН снял санкции с нового президента Сирии перед его визитом к Трампу
Совет безопасности ООН отменил санкции против сирийского президента Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хасана Хаттаба. Об этом говорится на сайте органа.
Предложенную США резолюцию поддержали 14 постоянных и непостоянных членов Совбеза, 0 проголосовали против и только Китай воздержался.
"За" документ голосовали и Штаты, и Россия.
Аш-Шараа и Хаттаба исключили из списка санкций против террористических группировок Исламское государство и Аль-Каида.
Политики принадлежали к организации Хайат Тахрир аш-Шам – силы, возглавившей свержение пророссийского диктатора Башара Асада в декабре 2024 года.
Ранее это движение было филиалом Аль-Каиды. В 2016 ХТШ разорвала связи группировкой и с 2023-го заявила о своем отказе от исламского фундаментализма.
Уже 10 ноября ожидается визит аш-Шараа в Белый Дом.
- После свержения режима Асада Украина предоставляла Сирии гуманитарная помощь, а в конце сентября Киев официально восстановил дипломатические отношения с Дамаском.
- Однако в октябре президент аш-Шараа имел визит в Москву и встречу с диктатором Путиным, после чего самолеты РФ возобновили полеты к военной базе в Хмеймиме.
- Тем временем источники Reuters сообщили, что Штаты готовятся установить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь заключить пакт между Сирией и Израилем при своём посредничестве.
