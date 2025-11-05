Reuters: США просят ООН отменить санкции против президента Сирии перед визитом в Белый дом

Ахмед аль-Шараа (Фото: Sergey Bobylev/EPA)

США предложили проект резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций, которая бы отменила санкции против президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, он должен в понедельник, 10 ноября, посетить Белый дом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий проект резолюции.

Кроме снятия санкций с президента Сирии, документ также предусматривает отмену ограничений, введенных против министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Пока непонятно, когда проект резолюции можно будет поставить на голосование. Для ее принятия необходимо как минимум девять голосов за и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

В материале говорится, что Вашингтон в течение нескольких месяцев призывал Совбез ООН, состоящий из 15 стран, ослабить санкции против Сирии.

После 13 лет гражданской войны диктатор Сирии Башар Асад был устранен в декабре 2024 года в результате молниеносной атаки повстанческих сил во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".

Эта организация ранее была официальным крылом Аль-Каиды в Сирии до разрыва связей в 2016 году. С мая 2014 года эта группировка находится в санкционном списке ООН.

Ряд членов Хайят Тахрир аш-Шам, в частности ее лидеры, также находятся под санкциями ООН. К ним применены запреты на поездки, замораживание активов и оружейное эмбарго.

Комитет Совбеза по санкциям в этом году регулярно предоставлял президенту Сирии разрешения на поездки, поэтому даже если подготовленная США резолюция не будет принята до понедельника, он, вероятно, все равно сможет посетить Белый дом.

В конце сентября Украина официально возобновила дипломатические отношения с Сирией.

В октябре президент Сирии посетил Москву и встретился с Путиным, после чего самолеты РФ возобновили полеты к военной базе в Хмеймиме.

1 ноября стало известно, что аль-Шараа посетит Вашингтон 10 ноября.