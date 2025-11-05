Reuters: США просять ООН скасувати санкції проти президента Сирії перед візитом до Білого дому

Ахмед аль-Шараа (Фото: Sergey Bobylev/EPA)

США запропонували проєкт резолюції Радбезу Організації Об’єднаних Націй, яка б скасувала санкції проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який має в понеділок, 10 листопада, відвідати Білий дім. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на відповідний проєкт резолюції.

Крім зняття санкцій з президента Сирії, документ також передбачає скасування обмежень, запроваджених проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Наразі незрозуміло, коли проєкт резолюції можна буде поставити на голосування. Для її ухвалення необхідно щонайменше дев'ять голосів за та відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції чи Великої Британії.

У матеріалі йдеться, що Вашингтон протягом кількох місяців закликав Радбез ООН, що складається з 15 країн, послабити санкції проти Сирії.

Після 13 років громадянської війни диктатор Сирії Башар Асад був усунений у грудні 2024 року в результаті блискавичної атаки повстанських сил на чолі з ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам".

Ця організація раніше була офіційним крилом Аль-Каїди в Сирії до розриву зв'язків у 2016 році. З травня 2014 року це угруповання є у санкційному списку ООН.

Низка членів Хаят Тахрір аш-Шам, зокрема його лідери, також перебувають під санкціями ООН. До них застосовано заборони на поїздки, заморожування активів і збройове ембарго.

Комітет Радбезу щодо санкцій цього року регулярно надавав президенту Сирії дозволи на поїздки, тому навіть якщо підготовлена США резолюція не буде ухвалена до понеділка, він, ймовірно, все одно зможе відвідати Білий дім.

Наприкінці вересня Україна офіційно відновила дипломатичні відносини з Сирією.

У жовтні президент Сирії мав візит до Москви й зустріч з Путіним, після чого літаки РФ відновили польоти до військової бази у Хмеймімі.

1 листопада стало відомо, що аль-Шараа відвідає Вашингтон 10 листопада.