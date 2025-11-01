У Трампа чекають на перший в історії візит очільника Сирії до Білого дому

Зустріч аш-Шараа та Трампа стане ще одним важливим кроком у відновленні відносин між США та Сирією

Ахмед аш-Шараа (Фото: Kena Betancur / EPA)

Сирійський президент Ахмед аш-Шараа планує відвідати Вашингтон 10 листопада і, як очікується, зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом. Про це повідомив посол США у Туреччині та спецпосланець з питань Сирії Том Баррак у коментарі ресурсу Axios.

Це буде першим в історії візитом очільника Сирії до Білого дому й стане ще одним важливим кроком у відновленні відносин між двома країнами, зауважує медіа.

За словами Баррака, очікується, що під час візиту аш-Шараа підпише угоду про приєднання до очолюваної США коаліції проти терористичної організації Ісламська держава (ІДІЛ).

Раніше адміністрація Трампа заявила, що підтримує те, щоб Конгрес скасував санкції проти Сирії, які були запроваджені у 2020 році й спрямовані проти режиму нині поваленого диктатора Башара Асада та тих, хто вів з ним бізнес. Білий дім видав тимчасові звільнення від цих обмежень, але лише парламент може проголосувати за їх скасування.

Також спецпосланець зазначив, що після візиту аш-Шараа до Вашингтону очікується п'ятий раунд прямих переговорів між Ізраїлем та Сирією за посередництва США.

Чиновник наголосив, що метою Штатів є досягнення безпекової угоди щодо кордону між двома країнами до кінця 2025-го.