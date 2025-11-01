У Трампа ждут первый в истории визит главы Сирии в Белый дом

Встреча аш-Шараа и Трампа станет ещё одним важным шагом в восстановлении отношений между США и Сирией

Ахмед аш-Шараа (Фото: Kena Betancur / EPA)

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил посол США в Турции и спецпосланник по вопросам Сирии Том Баррак в комментарии ресурсу Axios.

Это будет первым в истории визитом главы Сирии в Белый дом и станет еще одним важным шагом в восстановлении отношений между двумя странами, отмечает медиа.

По словам Баррака, ожидается, что во время визита аш-Шараа подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой США коалиции против террористической организации Исламское государство (ИГИЛ).

Ранее администрация Трампа заявила, что поддерживает то, чтобы Конгресс отменил санкции против Сирии, которые были введены в 2020 году и направлены против режима ныне свергнутого диктатора Башара Асада и тех, кто вел с ним бизнес. Белый дом выдал временные освобождения от этих ограничений, но только парламент может проголосовать за их отмену.

Также спецпосланник отметил, что после визита аш-Шараа в Вашингтон ожидается пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве США.

Чиновник подчеркнул, что целью Штатов является достижение соглашения по безопасности границы между двумя странами до конца 2025-го.