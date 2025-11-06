Радбез ООН зняв санкції з нового президента Сирії перед його візитом до Трампа
Рада безпеки ООН скасувала санкції проти сирійського президента Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ країни Анаса Хасана Хаттаба. Про це йдеться на сайті органу.
Запропоновану США резолюцію підтримали 14 постійних й непостійних членів Радбезу, 0 проголосували проти й лише Китай утримався.
"За" документ голосували і Штати, і Росія.
Аш-Шараа та Хаттаба виключили зі списку санкцій проти терористичних угрупувань Ісламська держава та Аль-Каїда.
Політики належали до організації Хайат Тахрір аш-Шам – сили, що очолила повалення проросійського диктатора Башара Асада у грудні 2024 року.
Раніше цей рух був філією Аль-Каїди. У 2016 ХТШ розірвала зв'язки угрупуванням й з 2023-го заявило про свою відмову від ісламського фундаменталізму.
Уже 10 листопада очікується візит аш-Шараа до Білого Дому.
- Після повалення режиму Асада Україна надавала Сирії гуманітарну допомогу, а наприкінці вересня Київ офіційно відновив дипломатичні стосунки з Дамаском.
- Водночас у жовтні аш-Шараа мав візит до Москви й зустріч з диктатором Путіним, після чого літаки РФ відновили польоти до військової бази у Хмеймімі.
- Тим часом джерела Reuters повідомили, що Штати готуються встановити військову присутність на авіабазі в Дамаску, щоб допомогти укласти пакт між Сирією та Ізраїлем за свого посередництва.
