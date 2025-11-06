Радбез ООН зняв санкції з нового президента Сирії перед його візитом до Трампа

США та Росія голосували за зняття обмежень проти аш-Шараа і глави сирійського МВС, Китай утримався

Ахмед аш-Шараа (Фото: Kena Betancur / EPA)

Рада безпеки ООН скасувала санкції проти сирійського президента Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ країни Анаса Хасана Хаттаба. Про це йдеться на сайті органу.

Запропоновану США резолюцію підтримали 14 постійних й непостійних членів Радбезу, 0 проголосували проти й лише Китай утримався.

Читайте також Гірше не буде. Що відбувається в Сирії після падіння Асада і чому це важливо для України

"За" документ голосували і Штати, і Росія.

Аш-Шараа та Хаттаба виключили зі списку санкцій проти терористичних угрупувань Ісламська держава та Аль-Каїда.

Політики належали до організації Хайат Тахрір аш-Шам – сили, що очолила повалення проросійського диктатора Башара Асада у грудні 2024 року.

Раніше цей рух був філією Аль-Каїди. У 2016 ХТШ розірвала зв'язки угрупуванням й з 2023-го заявило про свою відмову від ісламського фундаменталізму.

Уже 10 листопада очікується візит аш-Шараа до Білого Дому.