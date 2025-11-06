Reuters: США готуються розмістити свої сили на авіабазі в Дамаску

США планують використати базу у Дамаску для моніторингу потенційної угоди між Ізраїлем та Сирією

Президент Сирії (Фото: Mohammed Al-Rifai/EPA)

Сполучені Штати готуються встановити військову присутність на авіабазі в Дамаску, щоб допомогти укласти пакт між Сирією та Ізраїлем, де Вашингтон виступить посередником. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на шість співрозмовників, знайомих з цим питанням.

Плани США щодо розміщення військ у сирійській столиці, про які раніше не повідомлялося, стали б ознакою стратегічної переорієнтації Сирії на США після падіння режиму диктатора Башара Асада, союзника Ірану.

База розташована на в'їзді до південної Сирії, де планують створити демілітаризовану зону в межах пакту про ненапад між Сирією та Ізраїлем. Посередником у цій угоді виступить адміністрація президента США Дональда Трампа.

Медіа нагадало, що Трамп зустрінеться з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа у Білому домі у понеділок, 10 листопада. Це буде перший подібний візит глави сирійської держави.

Reuters поговорило із шістьма співрозмовниками, включаючи двох західних чиновників та представника сирійського оборонного відомства. Вони підтвердили, що США планують використати базу для моніторингу потенційної угоди між Ізраїлем та Сирією.

Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон "постійно оцінює нашу необхідну позицію в Сирії для ефективної боротьби з ІДІЛ (Ісламською державою), і ми не коментуємо місця або можливі місця дислокації сил".

Західний військовий посадовець розповів, що Пентагон прискорив свої плани протягом останніх двох місяців, здійснивши кілька розвідувальних місій на базу. Ці місії дійшли висновку, що довга злітно-посадкова смуга бази готова до негайного використання.

Два сирійських військових повідомили, що технічні переговори були зосереджені на використанні бази для логістики, спостереження, заправлення та гуманітарних операцій, тоді як Сирія збереже повний суверенітет над об'єктом.

Наразі невідомо, коли американські військові будуть направлені на базу.

1 листопада стало відомо, що аль-Шараа відвідає Вашингтон 10 листопада.

США запропонували проєкт резолюції Радбезу ООН, яка б скасувала санкції проти президента Сирії.