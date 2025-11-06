Reuters: США готовятся разместить свои силы на авиабазе в Дамаске

США планируют использовать базу в Дамаске для мониторинга потенциального соглашения между Израилем и Сирией

Президент Сирии (Фото: Mohammed Al-Rifai/EPA)

Соединенные Штаты готовятся установить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь заключить пакт между Сирией и Израилем, где Вашингтон выступит посредником. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть собеседников, знакомых с этим вопросом.

Планы США по размещению войск в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, стали бы признаком стратегической переориентации Сирии на США после падения режима диктатора Башара Асада, союзника Ирана.

Читайте также Химическое оружие и химическая политика террористических режимов

База расположена на въезде в южную Сирию, где планируют создать демилитаризованную зону в рамках пакта о ненападении между Сирией и Израилем. Посредником в этом соглашении выступит администрация президента США Дональда Трампа.

Медиа напомнило, что Трамп встретится с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в Белом доме в понедельник, 10 ноября. Это будет первый подобный визит главы сирийского государства.

Reuters поговорило с шестью собеседниками, включая двух западных чиновников и представителя сирийского оборонного ведомства. Они подтвердили, что США планируют использовать базу для мониторинга потенциальной сделки между Израилем и Сирией.

Представитель администрации США заявил, что Вашингтон "постоянно оценивает нашу необходимую позицию в Сирии для эффективной борьбы с ИГИЛ (Исламским государством), и мы не комментируем места или возможные места дислокации сил".

Западный военный чиновник рассказал, что Пентагон ускорил свои планы в течение последних двух месяцев, осуществив несколько разведывательных миссий на базу. Эти миссии пришли к выводу, что длинная взлетно-посадочная полоса базы готова к немедленному использованию.

Два военнослужащие Сирии сообщили, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, заправки и гуманитарных операций, тогда как Сирия сохранит полный суверенитет над объектом.

Пока неизвестно, когда американские военные будут направлены на базу.

1 ноября стало известно, что аль-Шараа посетит Вашингтон 10 ноября.

США предложили проект резолюции Совбеза ООН, которая бы отменила санкции против президента Сирии.