Reuters: Сирия сорвала два заговора ИГИЛ о покушении на нового лидера страны

У правоохранителей Сирии есть данные, что исламская организация планировала операции против правительства и меньшинств

Ахмед аш-Шараа (Фото: EPA/SERGEY BOBYLEV)

Сирия сорвала два заговора террористический организации "Исламское государство" (ИГИЛ) об убийстве президента страны Ахмеда аш-Шараа. Об этом Reuters сообщили высокопоставленный представитель сирийских служб безопасности и высокопоставленный чиновник из стран Ближнего Востока.

Заговоры не были связаны между собой. Их удалось раскрыть в последние несколько месяцев. Один из них планировался на официальной встрече с участием Шараа, о которой было публично объявлено заранее. Подробности раскрывать не стали, сославшись на соображения безопасности.

По словам одного из собеседников, ИГИЛ продолжает представлять "реальную угрозу безопасности Сирии и региона". Также за последние 10 месяцев удалось предотвратить ряд нападений ИГ на различные объекты, включая места отправления религиозных обрядов.

"Сирия подтверждает свою приверженность защите своего народа и продолжению борьбы с терроризмом во всех его формах", – говорится в заявлении министерства, которое было передано в распоряжении Reuters.

Отмечается, что информация о заговорах с целью убийства лидера Сирии всплыла в тот момент, когда страна была готова присоединиться к возглавляемой США глобальной антиисламской государственной коалиции и накануне "исторической встречи" Шараа с президентом США Дональдом Трампом.

8-9 ноября министерство внутренних дел Сирии начало общенациональную кампанию по пресечению деятельности ячеек ИГИЛ в стране. Было задержано свыше 70 подозреваемых. Поводом стали разведданные о том, что ИГИЛ планирует операции против правительства и сирийских меньшинств, сообщил представитель сирийских служб безопасности