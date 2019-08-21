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В СИЗО Москвы приняли передачи еще для троих политзаключенных

В СИЗО Москвы приняли передачи еще для троих политзаключенных - Фото
Роман Сущенко в московском суде (Фото: Мaxim Shipenkov/ЕРА)
21.08.2019, 19:04

Посылки с продуктами передали для Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова

Сегодня, 21 августа, администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для троих политзаключенных в России украинцев - Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова. Об этом написала в Facebook российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева.

Двоюродный брат Евгения Панова Игорь Котелянец написал в комментариях к публикации Ивлевой, что эта информация "вредит самим политзаключенным", а журналистка занимается "пиаром". В результате, Ивлева отредактировала свое сообщение, заменив фамилию "Панов" на словосочетание "еще один человек".

Прямого подтверждения от администрации СИЗО "Лефортово" о пребывании там указанных граждан Украины нет.

Российский сайт Медиазона со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии  (ОНК) Евгения Еникеева сообщает, что в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что у них в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко. Еникеев ссылается на слова начальника отдела режима и охраны Александра Ханова, но никаких документов члены ОНК не получили. 

В комментарии Укринформу бывший адвокат, общественный защитник Марк Фейгин сказал: "Вероятность этапирования Романа Сущенко в "Лефортово" велика. Мы сейчас занимаемся выяснением этого вопроса. Однако подтвердить (или опровергнуть) данную информацию наверняка я смогу только завтра утром".

  • Сегодня сообщалось, что у российской правозащитницы Виктории Ивлевой приняли посылки с продуктами для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка в московскую тюрьму Лефортово.

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роман сущенко политзаключенный
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