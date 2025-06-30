В Словакии предложили "простить Россию" и наладить связи. Украина не согласна

Глава МИД Словакии считает, что Россию можно простить за войну против Украины, но украинский министр не согласен

Юрай Бланар (Фото: facebook.com/JurajBlanarSK)

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Россию возможно нужно "простить за все" и вернуться к соблюдению международного права и восстановлению связей. Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на это заявление.

Как сообщает Dennik, Словацкий министр считает, что война Москвы против Киева не имеет военного решения, а только дипломатическое. Также нельзя допустить войны России с НАТО, так как это будет "Третья мировая война".

"Давайте вернемся к соблюдению международного права и также попытаемся наладить связь с Россией. И, возможно, даже простим за все, что произошло", – сказал Бланар в эфире телеканала STVR.

Сибига заявил, что наивно ожидать, что "преступник остановится", если его простить, а не наказать.

"Юрай, ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не вправе делать такие заявления", – сказал министр.