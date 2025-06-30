У Словаччині запропонували "пробачити Росію" та відновити зв'язки. Україна не згодна

Голова МЗС Словаччини вважає, що Росію можна пробачити за війну проти України, але український міністр з цим не згоден

Юрай Бланар (Фото: facebook.com/JurajBlanarSK)

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Росію, можливо, потрібно "пробачити за все" і повернутися до дотримання міжнародного права та поновлення зв'язків. Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на цю заяву.

Як повідомляє Dennik, словацький міністр вважає, що війна Москви проти Києва не має військового вирішення, а лише дипломатичне. Також не можна допустити війни Росії з НАТО, оскільки це буде "Третя світова війна".

"Давайте повернемося до дотримання міжнародного права і також спробуємо налагодити зв'язок з Росією. І, можливо, навіть пробачимо все, що сталося", – сказав Бланар в ефірі телеканалу STVR.

Сибіга заявив, що наївно сподіватися, що "злочинець зупиниться", якщо його пробачити, а не покарати.

"Юрай, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно сподіватися, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде пробачений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", – сказав міністр.