В Слуге народа анонсировали съезд партии

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Третий этап съезда партии Слуга народа пройдет 15 числа в Парковом комплексе в Киеве. Об этом сегодня сообщил глава партии Александр Корниенко, общаясь с журналистами.

По его словам, на съезде будут обсуждаться изменения в устав партии и шаги по стратегии на местных выборах.

Также Корниенко анонсировал "большой системный сбор" местных депутатов и глав громад, которые были избраны от СН на выборах в конце декабря. По его словам, депутатов будут обучать в течение дня, глав громад - в течение двух дней. Будут обсуждаться вопросы, актуальные для ОТГ: как выполнять свои предвыборные обещания, развивать громады, строить дороги, делать освещение, правильно использовать бюджеты громад.

"Это будет возможность посмотреть, что такое партия Слуга народа за пределами Верховной рады. Пощупать этих депутатов, задать им вопросы, спросить их про собаку..." - пошутил Корниенко.

Сегодня на съезде партии СН было принято решение о выдвижении в депутаты Верховной Рады Виктории Алексейчук.

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