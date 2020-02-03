Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа анонсировали съезд партии

В Слуге народа анонсировали съезд партии - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.02.2020, 13:16

Планируют обсудить устав и стратегию на местные выборы

Третий этап съезда партии Слуга народа пройдет 15 числа в Парковом комплексе в Киеве. Об этом сегодня сообщил глава партии Александр Корниенко, общаясь с журналистами.

По его словам, на съезде будут обсуждаться изменения в устав партии и шаги по стратегии на местных выборах.

Также Корниенко анонсировал "большой системный сбор" местных депутатов и глав громад, которые были избраны от СН на выборах в конце декабря. По его словам, депутатов будут обучать в течение дня, глав громад - в течение двух дней. Будут обсуждаться вопросы, актуальные для ОТГ: как выполнять свои предвыборные обещания, развивать громады, строить дороги, делать освещение, правильно использовать бюджеты громад.

"Это будет возможность посмотреть, что такое партия Слуга народа за пределами Верховной рады. Пощупать этих депутатов, задать им вопросы, спросить их про собаку..." - пошутил Корниенко.

  • Сегодня на съезде партии СН было принято решение о выдвижении в депутаты Верховной Рады Виктории Алексейчук.

Читайте также: "Слугу народа пытаются разорвать". Интервью Корниенко - за минуту

Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа съезд Александр Корниенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 