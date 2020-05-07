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В Слуге народа хотят дать Верховной Раде право увольнять министров

В Слуге народа хотят дать Верховной Раде право увольнять министров - Фото
Евгения Кравчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.05.2020, 16:22

Нардепы из фракции Слуга народа внесут в Верховную Раду законопроект, который позволит парламенту инициировать отставку министров

Законопроект, который позволит парламенту инициировать отставку министров, подаст в Верховную Раду фракция Слуга народа. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По словам Кравчук, в данный момент парламент может контролировать работу министров, что предусмотрено Конституцией, только с помощью депутатских запросов.

Депутаты из Слуги народа предлагают ввести процедуру интерпелляции. Вопрос о неудовлетворительной работе министра смогут инициировать профильные комитеты Рады или 45 нардепов. Профильный комитет должен будет принять решение о выносе его на голосование.

Если Рада признает работу министра неудовлетворительной не менее чем 226 голосами, премьер будет обязан в течение 15 дней внести представление о его увольнении. Если премьер не делает этого, то вопрос об увольнении без голосования включается в повестку Рады, и парламент сам принимает решение.

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В отношении министров иностранных дел и обороны Рада сможет рекомендовать их увольнение президенту.

Кравчук подчеркнула, что такая процедура используется во многих странах Европы с парламентской или смешанной формой правления, например, в Польше.

Законопроект, по ее словам, уже подготовлен и будет в ближайшее время подан в Раду.

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Денис Юдин
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Слуга народа Евгения Кравчук интерпелляция увольнение министра
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