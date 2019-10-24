В Слуге народа объяснили, есть ли у нардепов проблемы с Кабмином

Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У депутатов президентской партии Слуга народа нет конфликта с Кабмином, однако отмечаются "коммуникационные нестыковки". Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

"Мы понемногу выходим из турборежима, но Кабмин из турборежима не выйдет никогда в этой стране, потому что Кабмин, к сожалению, в условиях украинской экономики обречен на турборежим", - отметил Корниенко.

Он признал, что "действительно, бывают коммуникационные нестыковки".

"Когда они не успевают с нами прокоммуницировать. Конечно, возникает вопрос: "Где вы были раньше?", "Почему это неделю назад не сделали?". Но я думаю, они еще исправятся", - считает Корниенко.

пикер парламента Дмитрий Разумков Верховная Рада перейдет в обычный режим работы после того, как рассмотрит пакет законопроектов, которые определены президентом Владимиром Зеленским как неотложные. 10 октября с заявил , что

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