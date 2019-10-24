В Слуге народа объяснили, есть ли у нардепов проблемы с Кабмином

У депутатов президентской партии Слуга народа нет конфликта с Кабмином, однако отмечаются "коммуникационные нестыковки". Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.
"Мы понемногу выходим из турборежима, но Кабмин из турборежима не выйдет никогда в этой стране, потому что Кабмин, к сожалению, в условиях украинской экономики обречен на турборежим", - отметил Корниенко.
Он признал, что "действительно, бывают коммуникационные нестыковки".
"Когда они не успевают с нами прокоммуницировать. Конечно, возникает вопрос: "Где вы были раньше?", "Почему это неделю назад не сделали?". Но я думаю, они еще исправятся", - считает Корниенко.
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