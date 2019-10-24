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В Слуге народа объяснили, есть ли у нардепов проблемы с Кабмином

В Слуге народа объяснили, есть ли у нардепов проблемы с Кабмином - Фото
Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.10.2019, 12:51

Первый заместитель лидера фракции Слуга народа рассказал об отношениях нардепов с чиновниками Кабмина

У депутатов президентской партии Слуга народа нет конфликта с Кабмином, однако отмечаются "коммуникационные нестыковки". Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

"Мы понемногу выходим из турборежима, но Кабмин из турборежима не выйдет никогда в этой стране, потому что Кабмин, к сожалению, в условиях украинской экономики обречен на турборежим",  - отметил Корниенко.

Он признал, что "действительно, бывают коммуникационные нестыковки".

"Когда они не успевают с нами прокоммуницировать. Конечно, возникает вопрос: "Где вы были раньше?", "Почему это неделю назад не сделали?". Но я думаю, они еще исправятся", - считает Корниенко.

  • 10 октября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада перейдет в обычный режим работы после того, как рассмотрит пакет законопроектов, которые определены президентом Владимиром Зеленским как неотложные.

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Слуга народа кабмин Дмитрий Разумков Александр Корниенко
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