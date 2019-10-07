В Слуге народа прокомментировали инцидент с Мендель и журналистом

Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат от фракции Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал недавнее поведение спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель с журналистом Сергеем Андрушко. Комментарий Ткаченко прозвучал в эфире Радио НВ.

Нардеп сказал, что в произошедшем не видит большой трагедии. Но считает инцидент неприятным.

"В самом этом инциденте - он не совсем приятный - я не вижу большой трагедии... Это проблема какого-то разговора, более глубинного в понимании друг друга", - считает представитель СН.

Ткаченко добавил, что в этом инциденте столкнулись ожидания журналистов в отношении открытости новой власти перед СМИ и коммуникация новых госслужащих с журналистами.

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