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В Слуге народа прокомментировали инцидент с Мендель и журналистом

В Слуге народа прокомментировали инцидент с Мендель и журналистом - Фото
Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.10.2019, 20:07

Ткаченко заявил, что не видит большой трагедии в прозошедшем

Депутат от фракции Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал недавнее поведение спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель с журналистом Сергеем Андрушко. Комментарий Ткаченко прозвучал в эфире Радио НВ.

Нардеп сказал, что в произошедшем не видит большой трагедии. Но считает инцидент неприятным.

"В самом этом инциденте - он не совсем приятный - я не вижу большой трагедии... Это проблема какого-то разговора, более глубинного в понимании друг друга", - считает представитель СН.

Ткаченко добавил, что в этом инциденте столкнулись ожидания журналистов в отношении открытости новой власти перед СМИ и коммуникация новых госслужащих с журналистами.

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Слуга народа александр ткаченко журналисты юлия мендель инцидент
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