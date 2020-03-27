В Слуге народа рассказали, как будут защищать нардепов от коронавируса в Раде

Лада Булах (фото - Facebook, Lada Bulah)

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое может состояться в субботу 28 марта, народных депутатов обеспечат средствами индивидуальной защиты. Об этом в комментарии Радио Свобода рассказала нардеп Слуги народа Лада Булах.

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В подтверждение она прислала фотографию с масками и перчатками, которые заготовили для нардепов. Она отметила, что пока не решен вопрос об использовании защитных очков.

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"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - рассказала она.

Внеочередное заседание парламента, назначенное на 26 марта, перенесли. Предварительно, оно пройдет в субботу в сессионном зале Верховной Рады.

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