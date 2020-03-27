Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус в Раде: кто из нардепов заболел СOVID-19

Коронавирус в Раде: кто из нардепов заболел СOVID-19 - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
27.03.2020, 08:25

Коронавирус заразил уже нескольких депутатов Верховной Рады. Те, кто контактировали с ними, изолируются

Несколько нардепов заразились коронавирусом в преддверии заседаний Верховной Рады, на которых, в частности могут рассмотреть так называемый "антиколомойский закон", который может помочь Украине получить транш от МВФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первым зараженным из нардепов стал член группы Доверие Сергей Шахов. В середине марта политик вернулся из Франции и Швейцарии, после чего стал чувствовать себя плохо. Депутаты, которые контактировали с ним, ушли на самоизоляцию. Жена Шахова также заражена.

23 марта о заражении нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева, сообщала Украинская правда со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе. Последний раз в парламенте он был на образовательном комитете 10 марта. По состоянию на 23 марта температура снизилась, политик чувствовал себя лучше.

Читайте также: Коломойский или дефолт. Какой выбор сделает Владимир Зеленский

Позже в тот же день инфицирование обнаружили у члена фракции Слуга народа Руслана Горбенко. 17 марта он был на внеочередном заседании Рады, симптомы проявились 19 числа. По словам замглавы фракции Евгении Кравчук, Горбенко не выезжал за границу в последнее время. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, где мог заразиться политик. "Слуги народа" будут проходить тесты на коронавирус.

24 марта о заражении внефракционного нардепа Сергея Рудыка в эфире 4 канала сообщила его коллега Виктория Гриб, которая сидит за ним в парламенте. Рудык еще не комментировал заражение. 22 марта в Facebook он сообщал, что чувствовал себя хорошо и не имел никаких симптомов, хотя и сидел в зале Рады рядом с нардепами, которые были инфицированы. Гриб самоизолировалась, последний раз она видела Рудыка 17 марта в зале парламента.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Есть подозрение на коронавирус у члена группы Доверие Сергея Вельможного. Он сообщал в Facebook, что он вместе с сыном имеет высокую температуру и находится на обследовании в Александровской больнице. По данным УП, повторный тест Вельможного показал отрицательный результат, у сына же зафиксировали заражение.

До этого коронавирус не подтвердился у депутата ОПЗЖ Олега Волошина, который контактировал в конце февраля с французским депутатом Жан-Люком Рейтцером, который с коронавирусом попал в реанимацию. 

Смотрите также: Коронавирус в Раде. Если нардеп умрет, то придет новый, по спискам – Потураев

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус верховная рада COVID-19 сергей шахов Руслан Горбенко Александр Лукашев сергей рудык сергей вельможный депутат нардеп
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 