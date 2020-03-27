Коронавирус в Раде: кто из нардепов заболел СOVID-19

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Несколько нардепов заразились коронавирусом в преддверии заседаний Верховной Рады, на которых, в частности могут рассмотреть так называемый "антиколомойский закон", который может помочь Украине получить транш от МВФ.

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Первым зараженным из нардепов стал член группы Доверие Сергей Шахов. В середине марта политик вернулся из Франции и Швейцарии, после чего стал чувствовать себя плохо. Депутаты, которые контактировали с ним, ушли на самоизоляцию. Жена Шахова также заражена.

23 марта о заражении нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева, сообщала Украинская правда со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе. Последний раз в парламенте он был на образовательном комитете 10 марта. По состоянию на 23 марта температура снизилась, политик чувствовал себя лучше.

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Позже в тот же день инфицирование обнаружили у члена фракции Слуга народа Руслана Горбенко. 17 марта он был на внеочередном заседании Рады, симптомы проявились 19 числа. По словам замглавы фракции Евгении Кравчук, Горбенко не выезжал за границу в последнее время. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, где мог заразиться политик. "Слуги народа" будут проходить тесты на коронавирус.

24 марта о заражении внефракционного нардепа Сергея Рудыка в эфире 4 канала сообщила его коллега Виктория Гриб, которая сидит за ним в парламенте. Рудык еще не комментировал заражение. 22 марта в Facebook он сообщал, что чувствовал себя хорошо и не имел никаких симптомов, хотя и сидел в зале Рады рядом с нардепами, которые были инфицированы. Гриб самоизолировалась, последний раз она видела Рудыка 17 марта в зале парламента.

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Есть подозрение на коронавирус у члена группы Доверие Сергея Вельможного. Он сообщал в Facebook, что он вместе с сыном имеет высокую температуру и находится на обследовании в Александровской больнице. По данным УП, повторный тест Вельможного показал отрицательный результат, у сына же зафиксировали заражение.

До этого коронавирус не подтвердился у депутата ОПЗЖ Олега Волошина, который контактировал в конце февраля с французским депутатом Жан-Люком Рейтцером, который с коронавирусом попал в реанимацию.

Внеочередное заседание парламента назначено на 26 марта и пройдет в сессионном зале "с дополнительными средствами защиты" для депутатов.



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