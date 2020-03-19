Коронавирусом заболела жена нардепа Шахова

Сергей Шахов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В Киевской области подтвержден второй случай заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Инфекцию обнаружили у супруги нардепа Сергея Шахова: он - первый (официально) заболевший в Киевской области. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации, депутат подтвердил диагноз корреспонденту LIGA.net.

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КОГА уточняет: это женщина, член семьи первого (официально) заболевшего в Киевской области. Состояние обоих врачи оценивают как средней тяжести.

Вчера у нардепа Сергея Шахова нашли COVID-19. Вся его семья изолирована.

В области также выявлено пять случаев подозрений на заболевание, из них два человека госпитализированы в Белой Церкви, двое - в Киево-Святошинском районе, один - в Броварах. Последний не подтвердился.

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