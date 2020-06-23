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В Слуге народа заявили, что нардепов могут лишить летних каникул

В Слуге народа заявили, что нардепов могут лишить летних каникул - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
23.06.2020, 14:30

В Слуге народа отметили, что Рада не работала в полную силу на карантине, поэтому летние каникулы - под вопросом

Аппарат Верховной Рады и спикер Дмитрий Разумков могут принять решение о работе парламента без летнего отпуска в августе. Об этом сообщила народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук в эфире телеканала 112 Украина.

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Она отметила, что пока неизвестно, будут ли нардепы работать летом.

"Согласно графику, у нас в августе отпуск, но мы были на карантине. И, действительно, не работали в полную силу", - завила она.

Верещук подчеркнула, что выступает за то, чтобы народные избранники работали без отпуска. Окончательное решение будет принято аппаратом и спикером парламента.

"Думаю, что решение будет принято и мы будем работать", - отметила нардеп.

По словам Верещук, законопроекты, которые уже внесены в повестку дня и ждут в очереди, и которых очень много, будут приниматься в порядке очередности. "Мы одобрили план законопроектных работ, а, следовательно ... мы будем работать по плану", - подытожила она.

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Наталия Софиенко
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