В Спецтехноэкспорте отреагировали на обыск

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В госкомпании Спецтехноэкспорт подтвердили проведение у них выемки документов и заявили, что их сотрудники не могли завладеть средствами при покупке у американской компании оборудования для пограничников, так как Спецтехноэкспорт не является распорядителем публичных средств. Об этом говорится в заявлении компании.

В Спецтехноэкспорте уточнили, что сотрудники военной прокуратуры изымают документы, касающиеся поставки в 2015-2017 годов подвесной системы раннего выявления для нужд Госпогранслужбы.

Данная система производства американской компании была в полном комплекте поставлена в Украину, прошла испытания и сейчас работает на границе Украины, сказали в компании.

В Спецтехноэкспорте утверждают, что не могли завладеть средствами, которые были оплачены американской компании, поскольку Спецтехноэкспорт является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств.

Также там отметили, что предприятие не принимает решение о выборе того или иного оборонного оборудования для нужд силовых структур.

"В данном случае предприятие Спецтехноэкспорт занималось поставкой оборудования согласно постановлению Кабинета министров и государственному контракту с заказчиком", - отметили в компании.

Сегодня Главная военная прокуратура и СБУ проводят следственные действия в Кабинете министров, ГПСУ, ГФС и ГП Спецтехноэкспорт в рамках производства, открытого по факту завладения 6 млн 739 тыс долларов США при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП Укроборонпром по поставке Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.