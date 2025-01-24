В США активисты написали письмо сенаторам: призывают не назначать Кеннеди-младшего

29 января Роберт Кеннеди-младший должен предстать перед Сенатом, чтобы ответить на вопрос о своем назначении

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

В США более 80 организаций планируют выступить против назначения Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Они это сделают накануне слушаний в Сенате по поводу его кандидатуры. Об этом сообщило агентство Reuters.

Группа потребителей Public Citizen и группа защиты медицинских услуг Protect Our Care совместно написали письмо, которое они планируют прислать всем 100 сенаторам, призывая их объявить о своей оппозиции Кеннеди.

Активисты привлекли 85 других неправительственных групп, чтобы присоединиться к письму, включая Союз озабоченных ученых, Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и Национальную организацию женщин.

"Если Кеннеди-младший примет руководство Департаментом здравоохранения и социальных служб, мы столкнемся с ложью и дезинформацией в беспрецедентных масштабах, способными разрушить век прогресса в борьбе с болезнями и укреплении общественного здоровья", — говорится в письме, с которым ознакомились журналисты Reuters.

В среду, 29 января, он должен предстать перед Сенатом, чтобы ответить на вопрос о своем назначении.

В материале говорится, что большинство оппозиционеров выступают против позиции Кеннеди-младшего в отношении вакцин, но группа, основанная бывшим вице-президентом-республиканцем Майком Пенсом, также возражает против комментариев Кеннеди о праве женщин на аборты.

Представители Кеннеди и Белого дома не ответили на запросы о комментариях. Поскольку республиканцы имеют незначительное большинство в Сенате, партия хочет обеспечить единство за Кеннеди, и ни один из сенаторов-республиканцев до сих пор не высказался против.

В материале говорится, что Кеннеди давно сеял сомнения в безопасности и эффективности вакцин, которые десятилетиями помогали обуздать заболевание и предотвратить смерть. В то же время, он сам отрицает, что является антивакцинатором, и сказал, что не будет препятствовать американцам делать прививки.

Но он возглавлял группу против вакцинации "Защита детского здоровья" и в интервью 2023 подкастеру Лексу Фридману сказал, что никакие вакцины не являются безопасными и эффективными.

Кеннеди заявил, что хочет работать над тем, чтобы покончить с хроническими заболеваниями, разорвать любые связи между работниками регуляторного органа США по контролю за лекарствами и промышленностью, а также посоветовать американским системам водоснабжения удалять фтор.