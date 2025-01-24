У США активісти написали листа сенаторам: закликають не призначати Кеннеді-молодшого

29 січня Роберт Кеннеді-молодший має з’явитися перед Сенатом, щоб відповісти на запитання щодо свого призначення

Роберт Кеннеді-молодший (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

У США понад 80 організацій планують виступити проти призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Вони це зроблять напередодні слухань у Сенаті щодо його кандидатури. Про це повідомило агентство Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Група споживачів Public Citizen і група захисту медичних послуг Protect Our Care спільно написали лист, який вони планують надіслати всім 100 сенаторам, закликаючи їх оголосити про свою опозицію Кеннеді.

Активісти залучили 85 інших неурядових груп, щоб приєднатися до листа, включно зі Спілкою стурбованих вчених, Національну асоціацію сприяння прогресу кольорового населення (NAACP) і Національну організацію жінок.

"Якщо Кеннеді-молодший прийме керівництво Департаментом охорони здоров’я та соціальних служб, ми зіткнемося з брехнею та дезінформацією в безпрецедентних масштабах, які здатні зруйнувати століття прогресу в боротьбі з хворобами та зміцненні громадського здоров’я", — йдеться в листі, з яким ознайомилися журналісти Reuters.

У середу, 29 січня, він має з’явитися перед Сенатом, щоб відповісти на запитання щодо свого призначення.

У матеріалі йдеться, що більшість опозиціонерів виступають проти позиції Кеннеді-молодшого щодо вакцин, але група, заснована колишнім віцепрезидентом-республіканцем Майком Пенсом, також заперечує проти коментарів Кеннеді щодо права жінок на аборти.

Речники Кеннеді та Білого дому не відповіли на запити про коментарі. Оскільки республіканці мають незначну більшість у Сенаті, партія хоче забезпечити єдність за Кеннеді, і жоден із сенаторів-республіканців досі не висловився проти.

У матеріалі йдеться, що Кеннеді давно сіяв сумніви щодо безпеки та ефективності вакцин, які десятиліттями допомагали приборкати захворювання та запобігти смерті. Водночас він сам заперечує, що є антивакцинатором, і сказав, що не перешкоджатиме американцям робити щеплення.

Але він очолював групу проти вакцинації "Захист дитячого здоров’я" і в інтерв’ю 2023 року подкастеру Лексу Фрідману сказав, що жодні вакцини не є безпечними та ефективними.

Кеннеді заявив, що хоче працювати над тим, щоб покласти край хронічним захворюванням, розірвати будь-які зв'язки між працівниками регуляторного органу США з контролю за ліками та промисловістю, а також порадити американським системам водопостачання видаляти фтор.

15 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп номінував Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб.

10 грудня десятки лауреатів Нобелівської премії закликали Сенат не затверджувати кандидатуру на посаду міністра охорони здоров’я.