В США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза

В США обеспокоены отставкой независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза. Об этом вчера, 9 сентября, заявил на брифинге спикер Госдепартамента Нед Прайс.

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"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве Нафтогаза, включая отставку независимых членов наблюдательного совета 8 сентября", – заявил Прайс.

По словам Прайса, в Госдепартаменте понимают, что международные доноры и партнеры ищут решение, соответствующее принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое обеспечит доброкачественное управление Нафтогазом. Он призвал к тому, чтобы эти усилия продвигались быстро.

В то же время Прайс приветствовал активное участие правительства Украины в позитивном решении вопроса об управлении Нафтогазом.

Денис Юдин

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