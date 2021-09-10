В США обеспокоены отставкой независимых членов набсовета Нафтогаза
В США обеспокоены отставкой независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза. Об этом вчера, 9 сентября, заявил на брифинге спикер Госдепартамента Нед Прайс.
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"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве Нафтогаза, включая отставку независимых членов наблюдательного совета 8 сентября", – заявил Прайс.
По словам Прайса, в Госдепартаменте понимают, что международные доноры и партнеры ищут решение, соответствующее принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое обеспечит доброкачественное управление Нафтогазом. Он призвал к тому, чтобы эти усилия продвигались быстро.
В то же время Прайс приветствовал активное участие правительства Украины в позитивном решении вопроса об управлении Нафтогазом.
- 28 апреля 2021 года Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления Нафтогаза Андрея Коболева и назначил на его место Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция.
- После этого пять из шести членов набсовета Нафтогаза подали уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
- В свою очередь правительство призвало членов набсовета Нафтогаза остаться на должностях до избрания нового состава.
- 7 сентября стало известно, что трое независимых членов набсовета Нафтогаза подали в отставку.
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