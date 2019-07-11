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11.07.2019, 06:20

В США отреагировали на слова Путина о "договоренности" с Обамой

В США отреагировали на слова Путина о "договоренности" с Обамой - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Джон Хербст отметил, что "такая риторика Кремля не имеет смысла"

Высказывание российского лидера Владимира Путина о якобы "невыполненных договоренностях" со стороны президента CША Барака Обамы по Украине в 2014 году не поддается анализу, ибо никакой конкретики так и не было названо. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, передает Укринформ.

По его словам, такая риторика Кремля не имеет смысла, поскольку Россия тогда совершила прямую агрессию, а США начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину.

"Это трудно комментировать, поскольку Путин не говорит, что обещал Обама",- отметил Хербст на просьбу оценить, как воспринимать тезисы российского президента о якобы "договоренности" с Обамой, и почему вдруг Путин начал говорить об этом именно сейчас.

Хербст обратил внимание, что в начале 2014 года США предупреждали Москву о последствиях за ее агрессию, но поскольку это не подействовало, начали вводить давление на Россию.

"Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Обама неоднократно предлагал Путину отойти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессией – санкциями, устранением России из "Большой восьмерки", а также военной поддержкой Украины", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что поддержка Украины оружием могла бы быть и большей.

10 июля Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма "В борьбе за Украину" заявил, что якобы CША не выполнили часть договоренностей по Украине, якобы достигнутых во время телефонного разговора между российским лидером и Обамой в 2014 году. 

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Теги: Украина, владимир путин, барак обама, договоренности
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