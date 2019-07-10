Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.07.2019, 06:26

Путин заявил о тайных договоренностях с Обамой по Украине

Путин заявил о тайных договоренностях с Обамой по Украине - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-оккупанта России сказал, что "не стал бы вдаваться в детали"

CША не выполнили часть договоренностей по Украине, якобы достигнутых во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Баракой Обамой в 2014 году. Об этом заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма "В борьбе за Украину", сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС.

Режиссер напомнил президенту, что во время драматичных событий на Майдане в Киеве в 2014 году у Путина состоялся телефонный разговор с Обамой. 

"Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определенные вещи, о которых мы (не говорим, - ред.). Во всяком случае, могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - отметил Путин, уточнив, что "не стал бы в детали вдаваться".

Говоря о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин отметил, что сейчас они "непростые".

На шестом году гибридной войны в Донбассе президент страны-агрессора выразил убеждение в том, что две страны неизбежно вернутся к союзническим отношениям. "Сближение неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал более, чем дружеских союзнических отношений", - отметил он.

8 июля 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что если Путин считает, что "надо поговорить", как это предлагают сделать пропагандисты Кремля на каналах РФ и Украины, то официальный Киев согласен сделать это в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.

Читайте также: В Кремле ответили Зеленскому о встрече с Путиным

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, владимир путин, барак обама, договоренности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 