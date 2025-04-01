В США отреагировали на учения Китая возле Тайваня: Важно поддерживать мир

Кэролайн Ливитт (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Администрация президента США Дональда Трампа отреагировала на учения Китая возле Тайваня и вынесла предупреждение. Ситуацию на брифинге прокомментировала спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что Совет нацбезопасности США проинформировал Белый дом о ситуации.

"Президент подчеркивает важность поддержания мира в Тайваньском проливе, поощряя мирное решение этих проблем из-за пролива, подтверждая наше противодействие любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой или принуждением. Это напрямую от советника по национальной безопасности", – сказала Ливитт.

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Ранее сообщалось, что 1 апреля Китай начал у Тайваня новые военные учения с наибольшим количеством кораблей с 2024 года. Задействованы армия, военно-морские, воздушные и ракетные силы.

На встрече с Кабмином в феврале 2025 года Трамп не стал обещать, предпримет ли его администрация шаги, чтобы помешать Китаю захватить Тайвань силой.

"Я никогда не комментирую это – я вообще ничего не комментирую, потому что не хочу ставить себя в такое положение", – сказал он тогда.