У США відреагували на навчання Китаю біля Тайваню: Важливо підтримувати мир

Керолайн Лівітт (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Адміністрація президента США Дональда Трампа відреагувала на навчання Китаю біля Тайваню та винесла попередження. Ситуацію на брифінгу прокоментувала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона зазначила, що Рада нацбезпеки США поінформувала Білий дім про ситуацію.

"Президент підкреслює важливість підтримки миру в Тайванській протоці, заохочуючи мирне розв'язання цих проблем через протоку, підтверджуючи нашу протидію будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою чи примусом. Це безпосередньо від радника з національної безпеки", – сказала Лівітт.

Читайте також Яка країна стане новим центром сили у світі

Раніше повідомлялося, що 1 квітня Китай розпочав у Тайваню нові військові навчання з найбільшою кількістю кораблів із 2024 року. Залучені армія, військово-морські, повітряні та ракетні сили.

На зустрічі з Кабміном у лютому 2025 року Трамп не став обіцяти, чи зробить його адміністрація кроки, щоб завадити Китаю захопити Тайвань силою.

"Я ніколи не коментую це – я взагалі нічого не коментую, тому що не хочу ставити себе в таке становище", – сказав він тоді.