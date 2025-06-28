В США уволили минимум трех прокуроров, расследовавших штурм Капитолия – AP

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Министерство юстиции США уволило как минимум трех прокуроров, занимавшихся уголовными делами, связанными со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Это последние шаги администрации Дональда Трампа против чиновников, связанных с этими расследованиями, сообщили два осведомленных источника агентству Associated Press.

По их данным, среди уволенных – два прокурора, занимавшие руководящие должности и курировавшие расследования в офисе федерального прокурора в Вашингтоне, а также рядовой чиновник, ведавший делами, связанными со штурмом Капитолия.