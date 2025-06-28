В США уволили минимум трех прокуроров, расследовавших штурм Капитолия – AP
Министерство юстиции США уволило как минимум трех прокуроров, занимавшихся уголовными делами, связанными со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Это последние шаги администрации Дональда Трампа против чиновников, связанных с этими расследованиями, сообщили два осведомленных источника агентству Associated Press.
По их данным, среди уволенных – два прокурора, занимавшие руководящие должности и курировавшие расследования в офисе федерального прокурора в Вашингтоне, а также рядовой чиновник, ведавший делами, связанными со штурмом Капитолия.
AP получила письмо, которое было адресовано одному из чиновников: в документе, подписанном генеральным прокурором Пэм Бонди, не указывалась причина немедленного увольнения.
Минюст отказался от комментариев для СМИ.
Как отмечает AP, ранее ведомство уволило сотрудников, которые занимались расследованиями против Трампа, и понизило в должности ряд руководителей, что было воспринято как попытка очистить ведомство от юристов, которые считаются недостаточно лояльными.
В частности, в феврале несколько прокуроров, участвовавших в расследовании дел о беспорядках 6 января, были понижены в должности, в том числе чиновник, возглавлявший отдел по расследованию захвата Капитолия.
- В январе 2025 года в отставку ушел специальный прокурор Джек Смит, который вел два уголовных расследования в отношении Трампа.
- После победы политика на выборах в ноябре 2024 года Смит прекратил расследование по обоим делам, сославшись на давнюю политику Министерства юстиции США против преследования действующих президентов.