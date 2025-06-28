У США звільнили мінімум трьох прокурорів, що розслідували штурм Капітолія прихильниками Трампа – AP

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, які займалися кримінальними справами щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Це є останніми з кроків адміністрації Дональда Трампа проти чиновників, пов'язаних з цими розслідуваннями, повідомили двоє поінформованих співрозмовників агенції Associated Press.

За їх даними, серед звільнених – двоє прокурорів, які працювали на керівних посадах й контролювали розслідування в Офісі федерального прокурора у Вашингтоні, а також рядовий чиновник, що вів справи, пов'язані зі штурмом Капітолія.

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AP отримала лист, який надійшов одному з посадовців: у документі, підписаному генеральним прокурором Пем Бонді, не вказувалась причина негайного звільнення.

Мін'юст відмовився від коментарів медіа.

Як зазначає AP, раніше відомство звільнило співробітників, що працювали над розслідуваннями проти Трампа, і понизило у посаді низку керівників, що розцінили як спробу очистити відомство від правників, які вважаються недостатньо лояльними.

Серед іншого, у лютому було понижено в посадах декількох прокурорів, що брали участь у розслідуванні справ про заворушення 6 січня, зокрема посадовця, який очолював відділ із розслідування захоплення Капітолія.

У січні 2025 року у відставку подав спецпрокурор Джек Сміт, який вів два кримінальні розслідування стосовно Трампа.

Після перемоги політика на виборах у листопаді 2024-го Сміт припинив розслідування обох справ, посилаючись на давню політику Мін'юсту США проти переслідування чинних президентів.