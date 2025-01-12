У відставку подав спецпрокурор, який вів дві справи дві кримінальні справи щодо Трампа

У листопаді Сміт припинив розслідування обох справ, посилаючися на давню політику Міністерства юстиції США проти переслідування чинних президентів

Дональд Трамп (Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів кримінальні розслідування стосовно новообраного президента США Дональда Трампа, подав у відставку з посади та "відокремився" від Міністерства юстиції. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на заяву американського уряду, яка надійшла до суду 11 січня.

Сміт вів розслідування щодо Трампа у зв'язку з його роллю у спробі скасувати вибори 2020 року та зберігання політиком секретних документів, котрі він забрав з собою додому у Флориду після того, як залишив Білий дім у 2021-му.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив Сміта у листопаді 2022 року для керування двома кримінальними розслідуваннями невдовзі після того, як Трамп оголосив про те, що братиме участь у виборах. Команда спецпрокурора висунула два обвинувальні акти проти Трампа, проте жодна зі справ до суду не дійшла.

Після перемоги Трампа у листопаді 2024-го, Сміт припинив розслідування обох справ, посилаючися на давню політику Мін'юсту США проти переслідування чинних президентів.

Раніше міністр повідомляв, що Сміт закінчив свій остаточний звіт й надав його генпрокурору 7 січня 2025 року. Останній має намір опублікувати перший том звіту, який стосується розслідування спроб Трампа скасувати президентські вибори 2020-го.

Другий том стосується розслідування поводження Трампа з секретними документами після того, як той залишив Білий дім у 2021 році. Генпрокурор планує поділитися копією цього документа з декількома високопоставленими членами Конгресу, але не оприлюднюватиме її через незавершену кримінальну справу проти співробітників Трампа: камердинера Волта Наути та керуючого майном Карлоса Де Олівейри.

Наута та Де Олівейра за підтримки Трампа, хоча той офіційно більше не бере участі у справі щодо документів, закликали суддів заблокувати оприлюднення будь-якої частини звіту Сміта.

ДОВІДКА У 2021 році Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні працівники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.



Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента за президентства Трампа, і чинного президента У 2021 році Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні працівники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента за президентства Трампа, і чинного президента Джо Байдена . Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.