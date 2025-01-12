У відставку подав спецпрокурор, який вів дві справи дві кримінальні справи щодо Трампа
Спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів кримінальні розслідування стосовно новообраного президента США Дональда Трампа, подав у відставку з посади та "відокремився" від Міністерства юстиції. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на заяву американського уряду, яка надійшла до суду 11 січня.
Сміт вів розслідування щодо Трампа у зв'язку з його роллю у спробі скасувати вибори 2020 року та зберігання політиком секретних документів, котрі він забрав з собою додому у Флориду після того, як залишив Білий дім у 2021-му.
Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив Сміта у листопаді 2022 року для керування двома кримінальними розслідуваннями невдовзі після того, як Трамп оголосив про те, що братиме участь у виборах. Команда спецпрокурора висунула два обвинувальні акти проти Трампа, проте жодна зі справ до суду не дійшла.
Після перемоги Трампа у листопаді 2024-го, Сміт припинив розслідування обох справ, посилаючися на давню політику Мін'юсту США проти переслідування чинних президентів.
Раніше міністр повідомляв, що Сміт закінчив свій остаточний звіт й надав його генпрокурору 7 січня 2025 року. Останній має намір опублікувати перший том звіту, який стосується розслідування спроб Трампа скасувати президентські вибори 2020-го.
Другий том стосується розслідування поводження Трампа з секретними документами після того, як той залишив Білий дім у 2021 році. Генпрокурор планує поділитися копією цього документа з декількома високопоставленими членами Конгресу, але не оприлюднюватиме її через незавершену кримінальну справу проти співробітників Трампа: камердинера Волта Наути та керуючого майном Карлоса Де Олівейри.
Наута та Де Олівейра за підтримки Трампа, хоча той офіційно більше не бере участі у справі щодо документів, закликали суддів заблокувати оприлюднення будь-якої частини звіту Сміта.
Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента за президентства Трампа, і чинного президента Джо Байдена. Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.
- У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи. Сам республіканець заявив, що не передавав уряду документи за запитом федеральних чиновників, оскільки був "занадто зайнятий", щоб перебирати папери. Він повідомив, що зберігав одяг та взуття для гольфу серед державних документів.
- У січні 2025 року суд у США вирішив замінити покарання обраному президенту Трампу на "безумовне звільнення" у справі, пов’язаній із приховуванням виплат порноакторці Стормі Деніелс.