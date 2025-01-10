Трампу не сподобався вирок у справі про підкуп порнозірки. Назвав його "огидною шарадою"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Обраний президент США Дональд Трамп назвав вирок у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс "огидною шарадою", пообіцявши оскаржити його. Про це він написав у Truth Social.

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Трамп заявив, що у справі проти нього не було "ані злочину, ані шкоди, ані доказів чи фактів" і що "вона взагалі не має нічого спільного з законом".

"Сьогоднішній захід був огидною шарадою, і ми оскаржимо цю містифікацію, абсолютно безпідставну, і відновимо довіру американців до нашої великої системи правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Раніше, 10 січня, Трампу присудили "безумовне звільнення". Це означає, що суд визнає людину винною у вчиненні злочину, але звільняє її від будь-якого покарання або подальших правових зобов’язань.

Справа стосується грошей, які, за версією слідства, Трамп у 2016 році через свого адвоката Майкла Коена заплатив порнозірці Стормі Деніелс нібито за мовчання про їхні давні стосунки.

На початку березня 2020 року Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.