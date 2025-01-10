"Отвратительная шарада". Трампу не понравился приговор по делу о подкупе порнозвезды
Избранный президент США Дональд Трамп назвал приговор по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниэлс "отвратительной шарадой", пообещав обжаловать его. Об этом он написал в Truth Social.
Трамп заявил, что по делу против него не было "ни преступления, ни ущерба, ни доказательств или фактов" и что "оно вообще не имеет ничего общего с законом".
"Сегодняшняя мера была отвратительной шарадой, и мы обжалуем эту мистификацию, совершенно безосновательную, и восстановим доверие американцев к нашей великой системе правосудия", – говорится в сообщении.
Ранее, 10 января, Трампу присудили "безусловное освобождение". Это означает, что суд признает человека виновным в совершении преступления, но освобождает его от какого-либо наказания или дальнейших правовых обязательств.
Дело касается денег, которые, по версии следствия, Трамп в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс якобы за молчание об их давних отношениях.
В начале марта 2020 года Дэниэлс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.
- Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Дэниэлс в сумме $44 100.
- 30 мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты Дэниэлс.
- Адвокаты Трампа просили закрыть дело о подкупе порнозвезды после помилования сына Байдена, но суд отказался.