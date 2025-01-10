"Отвратительная шарада". Трампу не понравился приговор по делу о подкупе порнозвезды

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Избранный президент США Дональд Трамп назвал приговор по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниэлс "отвратительной шарадой", пообещав обжаловать его. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп заявил, что по делу против него не было "ни преступления, ни ущерба, ни доказательств или фактов" и что "оно вообще не имеет ничего общего с законом".

"Сегодняшняя мера была отвратительной шарадой, и мы обжалуем эту мистификацию, совершенно безосновательную, и восстановим доверие американцев к нашей великой системе правосудия", – говорится в сообщении.

Ранее, 10 января, Трампу присудили "безусловное освобождение". Это означает, что суд признает человека виновным в совершении преступления, но освобождает его от какого-либо наказания или дальнейших правовых обязательств.

Дело касается денег, которые, по версии следствия, Трамп в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс якобы за молчание об их давних отношениях.

В начале марта 2020 года Дэниэлс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.