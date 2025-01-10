Дело о подкупе Сторми Дэниелс. Трампу назначили "безусловное освобождение"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Суд в США решил заменить наказание избранному президенту Дональду Трампу на "безусловное освобождение" по делу, связанному с сокрытием выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом пишет CNN.

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Перед объявлением решения Трамп вновь заявил, что "совершенно не виновен" и "не сделал ничего плохого".

Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан отметил, что этот случай является "уникальным" из-за исключительных обстоятельств. Он пояснил, что правовой иммунитет, которым Трамп пользовался как президент, может нивелировать вердикт присяжных, признавших его виновным.

Ранее судья отклонил просьбу Трампа отменить приговор на основании неприкосновенности президента. Мерчан сказал, что такого иммунитета для избранного президента не существует.

Дело касается денег, которые, по версии следствия, Трамп в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс якобы за молчание об их давних отношениях.

В начале марта 2020 года Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Безусловное освобождение означает, что суд признает человека виновным в совершении преступления, но освобождает его от любого наказания или дальнейших правовых обязательств.