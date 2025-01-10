Справа про підкуп порнозірки. Трампу призначили "безумовне звільнення"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Суд у США вирішив замінити покарання обраному президенту Дональду Трампу на "безумовне звільнення" у справі, пов’язаній із приховуванням виплат порноакторці Стормі Деніелс. Про це пише CNN.

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Перед оголошенням рішення Трамп знову заявив, що є "абсолютно невинним" і "не вчинив нічого поганого".

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан зазначив, що цей випадок є "унікальним" через виняткові обставини. Він пояснив, що правовий імунітет, яким Трамп користувався як президент, може нівелювати вердикт присяжних, які визнали його винним.

Раніше суддя відхилив прохання Трампа скасувати вирок на підставі недоторканності президента. Мерчан сказав, що такого імунітету для обраного президента не існує.

Справа стосується грошей, які, за версією слідства, Трамп у 2016 році через свого адвоката Майкла Коена заплатив порнозірці Стормі Деніелс нібито за мовчання про їхні давні стосунки.

На початку березня 2020 року Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Безумовне звільнення означає, що суд визнає людину винною у вчиненні злочину, але звільняє її від будь-якого покарання або подальших правових зобов’язань.