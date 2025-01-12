В отставку подал спецпрокурор, который вел два дела два уголовных дела в отношении Трампа
Специальный прокурор Джек Смит, который вел уголовные расследования в отношении новоизбранного президента США Дональда Трампа, подал в отставку с должности и "отделился" от Министерства юстиции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американского правительства, поступившее в суд 11 января.
Смит вел расследование по Трампу в связи с его ролью в попытке отменить выборы 2020 года и хранение политиком секретных документов, которые он забрал с собой домой во Флориду после того, как покинул Белый дом в 2021 году.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил Смита в ноябре 2022 года для управления двумя уголовными расследованиями вскоре после того, как Трамп объявил о том, что будет участвовать в выборах. Команда спецпрокурора выдвинула два обвинительных акта против Трампа, однако ни одно из дел до суда не дошло.
После победы Трампа в ноябре 2024 года Смит прекратил расследование обоих дел, ссылаясь на давнюю политику Минюста США против преследования действующих президентов.
Ранее министр сообщал, что Смит закончил свой окончательный отчет и предоставил его генпрокурору 7 января 2025 года. Последний намерен опубликовать первый том отчета, касающийся расследования попыток Трампа упразднить президентские выборы 2020-го.
Второй том касается расследования обращения Трампа с секретными документами после того, как он покинул Белый дом в 2021 году. Генпрокурор планирует поделиться копией этого документа с несколькими высокопоставленными членами Конгресса, но не будет обнародовать его из-за незавершенного уголовного дела против сотрудников Трампа: камердинера Уолта Науты и управляющего имуществом Карлоса Де Оливейры.
Наута и Де Оливейра при поддержке Трампа, хотя официально больше не участвует в деле по документам, призвали судей заблокировать обнародование любой части отчета Смита.
Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при президентстве Трампа, и действующего президента Джо Байдена. Они вернули все документы по требованию Нацархива.
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным в деле секретных документов. Сам республиканец заявил, что не передавал правительству документы по запросу федеральных чиновников, поскольку был "слишком занят", чтобы перебирать бумаги. Он сообщил, что хранил одежду и обувь для гольфа среди государственных документов.
- В январе 2025 года суд в США решил заменить наказание избранному президенту Трампу на "безусловное увольнение" по делу, связанному с сокрытием выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.