В Ставрополе подорвался заместитель губернатора, управлявший авиаударами по Мариуполю
В российском Ставрополе в результате взрыва скончался Заур Гурциев – участник агрессии против Украины, отвечавший за авиационные удары по Мариуполю. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам Владимирова, на месте работают правоохранители и спецслужбы. Следствие продолжается, рассматривают все версии, включая организацию теракта с участием "нацистов из Украины".
По данным российских ресурсов, приближенных к силовикам, взрыв прогремел в ночь на 29 мая на территории многоэтажного дома. Очевидцы отметили, что видели, как к Гурциеву подходит мужчина, а дальше раздается взрыв.
Затем пропагандисты РФ опубликовали соответствующее видео момента.
Гурциев занимал должность в рамках российской государственной программы "Время героев". На сайте отмечено, что оккупант "руководил непосредственно на месте воздушной частью операции по освобождению города Мариуполя".
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