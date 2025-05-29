В Ставрополе подорвался заместитель губернатора, управлявший авиаударами по Мариуполю

В российском Ставрополе в результате взрыва скончался Заур Гурциев – участник агрессии против Украины, отвечавший за авиационные удары по Мариуполю. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам Владимирова, на месте работают правоохранители и спецслужбы. Следствие продолжается, рассматривают все версии, включая организацию теракта с участием "нацистов из Украины".

По данным российских ресурсов, приближенных к силовикам, взрыв прогремел в ночь на 29 мая на территории многоэтажного дома. Очевидцы отметили, что видели, как к Гурциеву подходит мужчина, а дальше раздается взрыв.

Затем пропагандисты РФ опубликовали соответствующее видео момента.

Гурциев занимал должность в рамках российской государственной программы "Время героев". На сайте отмечено, что оккупант "руководил непосредственно на месте воздушной частью операции по освобождению города Мариуполя".