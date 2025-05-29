У Ставрополі підірвався заступник губернатора, який керував авіаударами по Маріуполю

У російському Ставрополі внаслідок вибуху помер Заур Гурцієв – учасник агресії проти України, який відповідав за авіаційні удари по Маріуполю. Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров.

За словами Владімірова, на місці працюють правоохоронці та спецслужби. Слідство триває, розглядають усі версії, включно з організацією теракту за участю "нацистів з України".

За даними російських ресурсів, наближених до силовиків, вибух пролунав у ніч проти 29 травня на території багатоповерхового будинку. Очевидці зазначили, що бачили, як до Гурцієва підходить чоловік, а далі лунає вибух.

Згодом пропагандисти РФ опублікували відповідне відео моменту.

Гурцієв обіймав посаду в межах російської державної програми "Час героїв". На сайті зазначено, що окупант "керував безпосередньо на місці повітряною частиною операції зі звільнення міста Маріуполя".