В стране, граничащей с РФ, открылось командование НАТО

3 октября в финском городе Миккели официально открылось Северное многокорпусное сухопутное командование НАТО (MCLCC-N), сообщило Министерство обороны страны.

"Это исторический день для Финляндии, НАТО и Миккели. Мы поставили себе цель создать командование НАТО в Финляндии осенью 2023 года, чтобы максимально повысить безопасность Финляндии. Наши цели были утверждены на заседании министров обороны НАТО в июне 2024 года. Сейчас, через год, мы уже запускаем командование", – рассказал глава ведомства Антти Хаккянен.

Ранее, 1 сентября, MCLCC-N начало деятельность на базе командования Вооруженных сил Финляндии в Миккели.

Командование будет планировать, готовить и управлять деятельностью сухопутных сил Альянса в Северной Европе. Оно будет работать под руководством Объединенного командования сил в Норфолке, американский штат Вирджиния.

В нормальных условиях MCLCC-N будет отвечать за учения Альянса и другие мероприятия мирного времени в регионе. При чрезвычайных же обстоятельствах оно будет планировать, управлять и контролировать сухопутные операции и оборону на крайнем севере.

Сейчас штат командования насчитывает около 10 человек, но планируется, чтобы в мирное время увеличить это количество до 50 человек. В это число войдут служащие из разных стран-членов НАТО и Вооруженных сил Финляндии.

"MCLCC-N призван укреплять оборону НАТО на Крайнем Севере, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашего региона на долгие годы", – отметил Хаккянен.

