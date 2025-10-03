У країні, що межує з РФ, відкрилось командування НАТО

За надзвичайних обставин командування Альянсу у фінському Міккелі буде планувати, керувати та контролювати сухопутні операції та оборону у регіоні

3 жовтня у фінському місті Міккелі офіційно відкрилось Північне багатокорпусне сухопутне командування НАТО (MCLCC-N), повідомило Міністерство оборони країни.

"Це історичний день для Фінляндії, НАТО та Міккелі. Ми поставили собі за мету створити командування НАТО у Фінляндії восени 2023 року, щоб максимально підвищити безпеку Фінляндії. Наші цілі були затверджені на засіданні міністрів оборони НАТО в червні 2024 року. Зараз, через рік, ми вже запускаємо командування", – розповів глава відомства Антті Хаккянен.

Раніше, 1 вересня, MCLCC-N розпочало діяльність на базі командування Збройних сил Фінляндії у Міккелі.

Командування буде планувати, готувати та керувати діяльністю сухопутних сил Альянсу у Північній Європі. Воно працюватиме під керівництвом Об'єднаного командування сил у Норфолці, американський штат Вірджинія.

У нормальних умовах MCLCC-N відповідатиме за навчання Альянсу та інші заходи мирного часу у регіоні. За надзвичайних же обставин воно буде планувати, керувати та контролювати сухопутні операції та оборону на крайній півночі.

Наразі штат командування налічує близько 10 людей, але планується, щоб у мирний час збільшити цю кількість до 50 осіб. До цього числа увійдуть службовці з різних країн-членів НАТО та Збройних сил Фінляндії.

"MCLCC-N покликана зміцнювати оборону НАТО на Крайній Півночі, щоб ми могли гарантувати безпеку нашого регіону на довгі роки", – зазначив Хаккянен.

Відстань від Міккелі до фінсько-російського кордону становить близько 100 кілометрів по прямій: