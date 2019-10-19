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В суде пояснили сумму залога для Гладковского

В суде пояснили сумму залога для Гладковского - Фото
Олег Гладковский (скриншот видео)
19.10.2019, 19:06

В ВАКС рассказали, какие ограничения будут у экс-чиновника после сегодняшнего решения

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда пояснила, почему сумма залога для экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского составила 10,6 млн грн.

Как поясняют в ВАКС, эта цифра соответствует убыткам, которые, по данным следствия, нанес Гладковский своей деятельностью.

“Согласно постановлению, подозреваемый не может покидать территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый должен носить электронное средство контроля”, - сказано в сообщении.

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