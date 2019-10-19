В суде пояснили сумму залога для Гладковского

Олег Гладковский (скриншот видео)

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда пояснила, почему сумма залога для экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского составила 10,6 млн грн.

Как поясняют в ВАКС, эта цифра соответствует убыткам, которые, по данным следствия, нанес Гладковский своей деятельностью.

“Согласно постановлению, подозреваемый не может покидать территорию Киевской области. Его также обязали сдать паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право покидать страну. Кроме того, подозреваемый должен носить электронное средство контроля”, - сказано в сообщении.

17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь.

Гладковского задержали Позже Гладковский заявил, что объявляет голодовку

Вчера ему объявили о подозрении в злоупотреблении властью.

Сегодня Высший антикорсуд арестовал Гладковского на два месяца, предусмотрев залог в сумме 10,6 млн грн. Прокуратура просила об аресте подозреваемого с правом залога в 100 млн грн.

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