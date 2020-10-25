В Сумской области в доме культуры организовали фейковый избирательный участок

Организаторы не только сами напечатали бюллетени, но и заранее разослали всем местным жителям приглашение на выборы

В одном из сел Конотопского района Сумской области, Сосновке, неизвестные лица открыли "дополнительный" избирательный участок – там раздавали "напечатанные собственными силами" бюллетени, сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

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По словам правоохранителей, узнали они об этом фейковом участке благодаря отслеживанию в интернете событий, связанных с предвыборной кампанией.

"Участок для голосования" организаторы обустроили прямо в местном доме культуры. Как выяснилось, они не только раздавали бюллетени для голосования, но и предварительно рассылали приглашения жителям села.

Полиция допускает, что к этому мог иметь отношение один из местных предпринимателей, но эта информация пока уточняется.

Сейчас по факту функционирования "дополнительного участка" было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК (препятствование реализации избирательного права). Если вина будет доказана, нарушителям грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Сегодня также в Одесской области за подкуп избирателей задержали россиянина.

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Дарья Мостовая

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